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НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Виннипегом», «Вашингтон» примет «Нэшвилл», «Питтсбург» – «Сент-Луис», «Тампа» против «Рейнджерс»

«Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Вашингтон» – «Нэшвилл», «Тампа» будет противостоять «Рейнджерс».  НХЛ Регулярный чемпионат Виннипег – Миннесота Дата проведения 30 декабря, 22.

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