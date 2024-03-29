Агент Ренана заявил, что в «Интернасьонале» не поддержали игрока после решающего промаха с пенальти

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, выступающего на правах аренды за «Интернасьонал», прокомментировал промах футболиста в серии пенальти в матче против «Жувентуде» (1:1, пенальти 5:6).
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