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Посол Антонов: у властей США не хватает смелости признать, что их планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско

Посол Антонов: у властей США не хватает смелости признать, что их планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско

У руководства Соединенных Штатов не хватает смелости признать то, что планы американской стороны нанести Российской Федерации поражение на поле боя терпят фиаско.

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