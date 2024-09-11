В США прошли дебаты между Трампом и Харрис. В чем обвиняют друг друга кандидаты на пост президента и что думают о России?

Вечером 10 сентября в США прошли вторые дебаты в ходе президентской кампании этого года. На этот раз бывший президент, республиканец Дональд Трамп столкнулся с действующим вице-президентом Камалой Харрис, которая заменила Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии.