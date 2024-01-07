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Закон и Порядок

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"Сталин для многих — это мечта о справедливости": кинорежиссёр Сергей Урсуляк

"Сталин для многих — это мечта о справедливости": кинорежиссёр Сергей Урсуляк

На протяжении последних лет в российском обществе неуклонно растёт положительное отношение к товарищу Сталину.

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