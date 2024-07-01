Ка-52М поразили замаскированную технику украинской армии в зоне ответственности «Севера»

Экипаж успешно вернулся на аэродром вылета Российские боевые вертолеты Ка-52М нанесли удар по замаскированной технике украинской армии в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север», рассказали в воскресенье в пресс-службе Министерства обороны России.
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