МИД Турции: Анкара готова стать гарантом для Палестины в случае достижения мира

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения при урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем, передает РИА Новости.
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