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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я надеру тебе задницу». Дэмиан Лиллард вступил в словесную перепалку с Тайризом Халибертоном

Защитник «Милуоки» Дэмиан Лиллард не смог сдержаться и умудрился получить технический фол, хотя даже не выходил на паркет в первом матче серии против «Индианы».

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