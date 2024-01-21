Сводки преступлений, совершённых в России мигрантами, пополнило жестокое убийство 41-летней москвички.

СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО RUPTLY ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "РУССКИЕ ОБЯЗАНЫ ДАВАТЬ РАБОТУ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЖИЛЬЁ": НА ЗАЩИТУ МИГРАНТОВ ВСТАЛА ВЛАСТЬ? В Москве очередное шокирующее преступление: зверски убита 41-летняя женщина, которая пошла на свидание с приезжим из Узбекистана.