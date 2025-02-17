Брата американского актера гей-порно* госпитализировали в Москве с отравлением психоделиками

В Москве с отравлением галлюциногенами госпитализировали родного брата скандально известного журналиста и гей* порноактера (* — движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ) Ярослава Могутина, бежавшего в Америку из-за уголовного дела по экстремизму.
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