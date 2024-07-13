В Керчи добровольцы патрулируют окрестности горы Митридат

В летнее время гора Митридат — одна из самых пожароопасных локаций города. Группа добровольных пожарных Всероссийского студенческого корпуса спасателей вооружена переносным огнетушителем в ранце, а также медицинским рюкзаком на случай оказания первой помощи, передаёт корреспондент «Вести Крым».
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