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Петербургский дневник

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Белорусский госкомитет: Россия и Белоруссия создадут реестр совместного имущества

Белорусский госкомитет: Россия и Белоруссия создадут реестр совместного имущества

Он начнет работу к 1 января 2026 года В белорусском государственном комитете по имуществу сообщили, что Россия и Белоруссия создадут реестр имущества Союзного государства, который начнет работать с 1 января 2026 года.

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