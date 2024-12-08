Белорусский госкомитет: Россия и Белоруссия создадут реестр совместного имущества

Он начнет работу к 1 января 2026 года В белорусском государственном комитете по имуществу сообщили, что Россия и Белоруссия создадут реестр имущества Союзного государства, который начнет работать с 1 января 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии