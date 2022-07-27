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Татьяна Мишина: «Семененко тренирует четверной риттбергер. Он будет катать «Адажио», но в процессе подготовки программа претерпевает много нюансов»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о готовности российского фигуриста Евгения Семененко. «Женя набирает форму, они как раз должны скоро на сбор в Куршевель полететь, если все сложится, это будет хороший этап подготовки – высокогорье, что всегда дает хорошую базу для сезона.

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