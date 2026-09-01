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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В Покровском-Стрешневе завершен ремонт Тушинского тоннеля

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили текущий ремонт Тушинского транспортного тоннеля, который проходит под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе в Покровском-Стрешневе.

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