В Покровском-Стрешневе завершен ремонт Тушинского тоннеля

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили текущий ремонт Тушинского транспортного тоннеля, который проходит под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе в Покровском-Стрешневе.
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