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Депутат Метелев: новый закон о стримерах ограничит любое продвижение рекламы казино

Депутат Метелев: новый закон о стримерах ограничит любое продвижение рекламы казино

Осенью в России должны принять закон против казино-стримеров. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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