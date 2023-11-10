В РВИО анонсировали пособие к учебнику истории с деталями военной операции

Научный директор РВИО Михаил Мягков рассказал RTVI о пособии к новому учебнику истории, в котором будут описаны детали военной операции на Украине<strong>В ближайшее время выйдет учебное пособие для школ, в котором будут описаны детали военной операции на Украине.
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