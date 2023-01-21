Академик Сивков: Россия и США не пойдут на прямое столкновения из-за угрозы начала ядерной войны

Соединенные Штаты Америки и Россия боятся прямого столкновения друг с другом из-за риска поражения и применения ядерного оружия с обеих сторон.
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