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Академик Сивков: Россия и США не пойдут на прямое столкновения из-за угрозы начала ядерной войны

Академик Сивков: Россия и США не пойдут на прямое столкновения из-за угрозы начала ядерной войны

Соединенные Штаты Америки и Россия боятся прямого столкновения друг с другом из-за риска поражения и применения ядерного оружия с обеих сторон.

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