Женщина в Таиланде выманила у бизнесмена 18 миллионов рублей, прикинувшись двумя сестрами

В Таиланде 43-летняя Патчари, используя два аккаунта в интернете, выманила у бизнесмена из Бангкока по имени Пао семь миллионов батов (примерно 18,3 миллиона рублей) за период около шести лет.
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