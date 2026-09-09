Люди переходят на овощи и макароны. Но и тут цены растут. Что будет с продуктами дальше?

Продуктовый набор заметно подорожал. Больнее всего бьют по кошельку овощи «борщевого набора», мясо, крупы и яйца.
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