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Царьград

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Люди переходят на овощи и макароны. Но и тут цены растут. Что будет с продуктами дальше?

Люди переходят на овощи и макароны. Но и тут цены растут. Что будет с продуктами дальше?

Продуктовый набор заметно подорожал. Больнее всего бьют по кошельку овощи «борщевого набора», мясо, крупы и яйца.

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