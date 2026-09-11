SpaceXAI за три дня создаст компанию с нуля при помощи Grok — весь процесс покажут в прямом эфире

SpaceXAI продемонстрирует, как Grok может участвовать в создании бизнеса на каждом этапе С 15 сентября команда SpaceXAI начнёт необычный трёхдневный эксперимент — в прямом эфире она попробует создать компанию буквально с чистого листа, используя Grok.
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