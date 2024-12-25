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Момент крушения самолета около Актау сняли видео вблизи

Момент крушения самолета около Актау сняли видео вблизи

Видео крушения пассажирского самолета около казахстанского города Актау сняли на видео.На кадрах видно, как воздушное судно резко теряет высоту, а потом врезается в землю и взрывается.

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