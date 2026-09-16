Орлов о Фелипе Аугусто в «Зените»: «Кто его приглашал и за какие заслуги? Что он умеет делать на поле?»

Геннадий Орлов усомнился в целесообразности приобретения «Зенитом» форварда Фелипе Аугусто. «Кто его приглашал и за какие заслуги? Что он умеет делать на футбольном поле? 15 млн выложили за него, а что мы увидели в его действиях? Про конкуренцию с Соболевым даже не хочу говорить, он сам что, какова его польза? Он не полезен! Подождем еще, его взяли, кто-то же его рекомендовал, там аналитики в команде, которые смотрят, считают.