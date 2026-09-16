НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Орлов о Фелипе Аугусто в «Зените»: «Кто его приглашал и за какие заслуги? Что он умеет делать на поле?»

Геннадий Орлов усомнился в целесообразности приобретения «Зенитом» форварда Фелипе Аугусто. «Кто его приглашал и за какие заслуги? Что он умеет делать на футбольном поле? 15 млн выложили за него, а что мы увидели в его действиях? Про конкуренцию с Соболевым даже не хочу говорить, он сам что, какова его польза? Он не полезен! Подождем еще, его взяли, кто-то же его рекомендовал, там аналитики в команде, которые смотрят, считают.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым