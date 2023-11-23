Захарова оценила статью Байдена о ситуации на Ближнем Востоке и Украине Елена ВайленкоМария Захарова, официальный представитель МИД РФ, высказала свое мнение по поводу статьи президента США Джо Байдена, опубликованной в The Washington Post.
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