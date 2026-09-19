AFP: Теракт у мечети в Пакистане унес жизни 31 человека

В результате теракта у мечети в Кохате, Пакистане, 18 сентября погибли 31 человек, из которых 16 - полицейские.
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