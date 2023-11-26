Власти Чехии сообщили об импорте «ненужного» российского газа

Чешские фирмы с октября стали импортировать в республику российский газ, его доля к концу месяца составила 1,2% от общего объема поставок за текущий год, заявил чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.
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