Стерва & К°Можешь не жениться - не женись – До свадьбы осталось несколько недель! – говорит двадцатишестилетняя Лариса. – Все уже готово, все заказано, все оплачено.Вернуться к статье151НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladЗаконный брак - это САМАЯ МЕРЗКАЯ форма СОЖИТЕЛЬСТВА в фемизданутом социуме. У "законной жены" нет НИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за их невыполнение.Vera DobryaginaРасскажите это своей законной жене.Wlad WladА энти ГОВОРЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ все зеркалЮть и зеркалЮть.Vera DobryaginaА ваше "говорящее животное" дома обычно молчит? Боится гнев своего Аленя навлечь?Анна AnmiВера, поверьте, это не та особь, с которой можно разговаривать!))) Ну какой смысл беседовать с кучей г-на? Поверьте, это не тот случай, когда г-но можно убрать, эту куче можно только обойти!))))Vera DobryaginaДа знаю. Но выбешивает порой,тупость эта беспросветная, хотя обычно я мимо прохожу.Елена игрикДодумалась ты, с кем вступать в полемику))))) Я, когда это вижу, вообще ухожу из обсуждения, даже если и тема интересная. Заметь, в политике, искусстве или истории ты его не увидишь, вечно в бабских дрязгах сидит))))))))))))))))Vera DobryaginaМожно подумать, я тут прям с этим двойным Владом веду беседы. Также, как и ты, вижу его коммент - иду дальше. Смысл полемизировать с больным человеком. Сегодня - редкий случай. Достал этот доморощенный философ с тремя заученными фразами.Анна AnmiЯ бы послала нафиг - выставила вещи перед дверью, сменила замок и забанила в соцсетях. Ибо прежде всего нужно уважать саму себя - иначе тебя никто уважать не будет. Женщина уже 5 лет потяряла - ей мало? ((туся петроваНу неушто только штамп делает счастливым ?????Анна Anmiконечно нет. Но для рождения детей брак заключать надо 0 таковы законы социума.туся петроваСоциуму говорите --тогда почему матерям одиночкам платят больше ,,и все няшки им ??? Я заметила последнее время прям тенденция ---люди живут парой и детей рожают --а в ЗАГС не бегут !!!Анна AnmiНе знаю, где Вы нашли няшки? или просто поспорить хочется? А тенденция "не жениться" ради копеечных выплат осталась в 90-х. Взгляните на мир, уже 2021 год!)) Люди не просто женятся до зачатия, но еще и свадьбы устраивают на млн.ЕленаТакое ощущение, что мужика собираются в тюрьму сажать, а не в ЗАГС. Я б месте девицы все отношения с этим хмырем прекратила. Его за язык никто не тянул. Значит, есть какая-то неясная мотивация для женитьбы.Wlad WladЕдинственная "мотивация" САМКИ для вступления в "законный брак" - это ИНСТИНКТ ГЛИСТИХИ. Паразитка не может ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ состояние ОТСУТСТВИЯ ПАРАЗИТИЗМА.Комментировать
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