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Ихтамнеты - таки попались

Ихтамнеты - таки попались

Тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона взяли в плен в селе Клешеевка – СМИ. Российские военные в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики захватили тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона.

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