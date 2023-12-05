Полпред Якушев отметил рост инвестиций в УрФО

В Уральском федеральном округе в 2023 году зафиксировали рост инвестиций в основной капитал. Он составил 1%, и сейчас 65% инвестиций являются собственными средствами предприятий, отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, который также является председателем общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство».