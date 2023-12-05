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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Полпред Якушев отметил рост инвестиций в УрФО

В Уральском федеральном округе в 2023 году зафиксировали рост инвестиций в основной капитал. Он составил 1%, и сейчас 65% инвестиций являются собственными средствами предприятий, отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, который также является председателем общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство».

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