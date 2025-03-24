🚭 В первом чтении принят законопроект, который поможет полностью убрать из Интернета предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции.
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🚭 В первом чтении принят законопроект, который поможет полностью убрать из Интернета предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции.