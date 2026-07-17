Атакованный СПГ-танкер прибыл в порт Трабзона после пожара

Согласно заявлению ведомства, экипаж танкера запросил помощь, после чего пожар был успешно потушен. Раненые двое филиппинских членов экипажа другого атакованного танкера Gas Aura были эвакуированы вертолётом береговой охраны и доставлены на берег 13 июля.
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