ЦБ может отключить от льготной ипотеки банки, которые берут комиссии

Комиссии приводят к завышению стоимости жилья, это несет риски, считают в ЦБ Банк России совместно в Минфином прорабатывает возможность отключать от льготной ипотеки банки, которые берут комиссии с девелоперов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии