Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Rutube за месяц удвоил свою дневную аудиторию

Rutube за месяц удвоил свою дневную аудиторию

В августе дневная посещаемость Rutube достигла 9 млн человек. Все эксперты однозначно связывают это с замедлением YouTube, но подчеркивают, что если пользователи найдут пути и дальше пользоваться YouTube, то рост аудитории отечественного видеохостинга замедлится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх