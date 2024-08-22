Rutube за месяц удвоил свою дневную аудиторию

В августе дневная посещаемость Rutube достигла 9 млн человек. Все эксперты однозначно связывают это с замедлением YouTube, но подчеркивают, что если пользователи найдут пути и дальше пользоваться YouTube, то рост аудитории отечественного видеохостинга замедлится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)