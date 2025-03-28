РАТК: в сфере самогоноварения в РФ давно пора навести порядок

Глава Росалкогольтабакконтроля (РАТК) Игорь Алешин призвал навести порядок на рынке самогоноварения, в том числе ввести правило, согласно которому аппараты для изготовления спиртного напитка можно будет реализовать только по паспорту.
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