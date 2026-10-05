ФАС: издательство «Просвещение» более чем на треть снизило цены на учебники

Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы России снизило цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов на 36,94–44,98%, сообщает пресс-служба ФАС.
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