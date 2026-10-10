Частицы-призраки уничтожили представления ученых о глубинах нашей планеты

Ученые, охотящиеся за невидимыми “частицами-призраками” на глубине более мили под землей, обнаружили удивительные улики, которые могут уничтожить все, что, по мнению экспертов, они знали о глубинах нашей планеты.
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