«У твоей мамы опыта с детьми больше, надо слушать ее советы!» – говорит Алле муж— Алла, ты опять ребенка смесью кормила? — Андрей поставил на стол пакет с продуктами и нахмурился, увидев бутылочку в руках жены.
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