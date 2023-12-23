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В Татарстане на 8,6% перевыполнен план жилищного строительства на 2023 год - введено 3 миллиона 365 тысяч кв. метров

Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан, а также о строительстве и ремонте социально-культурных объектов, реализуемых в рамках республиканских и федеральных программ строительства, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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