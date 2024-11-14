Россиянам рассказали, как купить безопасную искусственную елку

По словам экспертов, безопаснее всего покупать изделия из литой резины и полимерного пластика Искусственные новогодние елки могут быть токсичными и пожароопасными, предостерегли эксперты в беседе с "Мойкой78".
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