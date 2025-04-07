⛪️ Константинов поздравил жителей Крыма с Благовещением Председатель Госсовета республики Владимир Константинов пожелал крымчанам крепкого здоровья, душевной гармонии и крепкой веры.
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⛪️ Константинов поздравил жителей Крыма с Благовещением Председатель Госсовета республики Владимир Константинов пожелал крымчанам крепкого здоровья, душевной гармонии и крепкой веры.