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Русская весна

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«Слава урине!» — украинских детей травят в школах Германии (ФОТО, ВИДЕО)

«Слава урине!» — украинских детей травят в школах Германии (ФОТО, ВИДЕО)

Немецкие дети травят детей из Украины — так озаглавлен свежий материал Bild. В пример приводят одну из школ в Мюнхене, где «незалежные» родители жалуются, что детям в школе приходится туго: юные немцы приветствуют украинских одноклассников криками «Glory to urine!» вместо «Glory to Ukraine».

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