Немецкие дети травят детей из Украины — так озаглавлен свежий материал Bild. В пример приводят одну из школ в Мюнхене, где «незалежные» родители жалуются, что детям в школе приходится туго: юные немцы приветствуют украинских одноклассников криками «Glory to urine!» вместо «Glory to Ukraine».