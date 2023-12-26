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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Петербурге с нового года на 60 % поднимается плата за штрафстоянку

В Петербурге с нового года на 60 % поднимается плата за штрафстоянку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря, ФедералПресс. Комитет по тарифам Петербурга повысил тарифы на 60 % на почасовое хранение машин на штрафстоянке на 2024 год – для авто категорий А (мотоциклы), В (легковые автомобили и небольшие грузовики до 3,5 тонны), М (мопеды), С1 (средние грузовики до 7,5 тонны) и D1 (небольшие автобусы).

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