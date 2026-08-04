The EU & The Iron Law Of Oligarchy Authored by Stephen Soukup via American Greatness, Along, long time ago—27 years, to be exact—my boss (the inimitable Mark Melcher) and I predicted that the European Monetary Union would be the death of the EU.
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