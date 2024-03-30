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Не может быть! Генерал-полковник таможни Елена Ягодкина попалась на коррупции

Не может быть! Генерал-полковник таможни Елена Ягодкина попалась на коррупции

Знаете, на мой взгляд (сугубо субъективный, безусловно), есть две государственные службы, представители которых всю свою жизнь кормились за счёт, скажем так, "нетрудовых доходов".

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Комментарии
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Ирина Голота
вот потому они, чиновники, все против &quot;расстрельных&quot; статей
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2 час.
ИГ
Ирина Голота
Ну... с такими ЗРЯплатами, как у наших чиновников, народ вряд ли бы искал &quot;халяву&quot; 🤔
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2 час.
Лш
Лариса шумбасова
Безнаказанность все это делает !!!!! Собирают вокруг себя родственников до10-го  колена и прикрывают друг друга , воруют так , что нормальному человеку просто страшно становится . А им все ничего ....... ни тебе конфискации , ни разбора полетов
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1 час.

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