Не может быть! Генерал-полковник таможни Елена Ягодкина попалась на коррупции

вот потому они, чиновники, все против "расстрельных" статей

Ну... с такими ЗРЯплатами, как у наших чиновников, народ вряд ли бы искал "халяву" 🤔

Лш

Лариса шумбасова

Безнаказанность все это делает !!!!! Собирают вокруг себя родственников до10-го колена и прикрывают друг друга , воруют так , что нормальному человеку просто страшно становится . А им все ничего ....... ни тебе конфискации , ни разбора полетов