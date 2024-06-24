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Бывший пермский депутат Белых, осужденный за взятки, занялся развитием детского спорта

Бывший пермский депутат Белых, осужденный за взятки, занялся развитием детского спорта

Он вернулся в Пермь к семье после отбывания срока.После освобождения из колонии, Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, приехал в Пермь, где провел время со своей семьей и занялся спортом с детьми.

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