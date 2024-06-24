Бывший пермский депутат Белых, осужденный за взятки, занялся развитием детского спорта

Он вернулся в Пермь к семье после отбывания срока.После освобождения из колонии, Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, приехал в Пермь, где провел время со своей семьей и занялся спортом с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии