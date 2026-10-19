В 3:50 утра 2 января 1972 года к парадному входу роскошного отеля «Пьер» на пересечении Пятой авеню и 61-й улицы в Нью-Йорке плавно подъехал черный арендованный лимузин.
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