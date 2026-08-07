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Царьград

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Трамп предсказал, что ИИ превзойдет нефтяную отрасль в 2026 году

Трамп предсказал, что ИИ превзойдет нефтяную отрасль в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект станет крупнее нефтяной отрасли. Он призвал американские компании конкурировать с Китаем, а Брэд Смит из Microsoft сообщил о преимуществах китайских моделей на мировом рынке.

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