Трамп предсказал, что ИИ превзойдет нефтяную отрасль в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект станет крупнее нефтяной отрасли. Он призвал американские компании конкурировать с Китаем, а Брэд Смит из Microsoft сообщил о преимуществах китайских моделей на мировом рынке.
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