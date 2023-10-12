Карельские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Первая декада октября выдалась холодной и с избытком осадков в ряде районов. Наибольшее их количество выпало в Петрозаводске – 80 мм при месячной норме 54 мм, а декадная норма перевыполнена более чем в 4 раза, отметили в Карельском гидрометцентре.