Первенство округа по пляжному самбо прошло в Мытищах

На стадионе в парке Мира в Мытищах прошло первенство округа по пляжному самбо. На нем соревновались единоборцы спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» в рамках проекта «Za Самбо» партии «Единая Россия».
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