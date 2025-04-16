Макрон недоволен поездкой Мелони к Трампу

По данным издания Politico, будущий визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон рассматривается как шанс продемонстрировать, что Европа еще может выстраивать отношения с американской администрацией при условии проявления определённой гибкости.
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