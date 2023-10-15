Певица Маша Распутина заявила, что никогда не увеличит грудь

Певица Маша Распутина заявила в шоу "Ты не поверишь!", что никогда не увеличит себе грудь. Распутина уверила, что при таких операциях всегда травмируется молочная железа, так как импланты подшивают к ней.
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